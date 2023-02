Gli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra: l'attaccante starà fuori 30-40 giorni circa. Possibile il rientro dopo la sosta di marzo per le nazionali, nel match contro il Milan SERIE A, GLI INDISPONIBILI DELLA 23^ GIORNATA Condividi

Non arrivano buone notizie per Giacomo Raspadori. L'attaccante del Napoli, che aveva accusato un problema fisico nell'ultima partita contro la Cremonese, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno confermato la diagnosi annunciata e temuta. Come comunicato dal Napoli, infatti, i test clinici hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. Un infortunio che presuppone uno stop di 30-40 giorni circa. Raspadori ha già iniziato l’iter riabilitativo.

Il ritorno dopo la sosta? leggi anche Agente Kvara: "In Italia solo con il Napoli" Guardando il calendario che attende il Napoli nel prossimo mese, Raspadori rischia di saltare sette partite tra cui gli ottavi di finale di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Il ritorno in campo potrebbe arrivare dopo la sosta di marzo per le nazionali, nel match contro il Milan del 2 aprile. Le condizioni verranno rivalutate nelle prossime settimane, come comunicato dal club.

I numeri di Raspadori L'infortunio di Raspadori è una brutta notizia per Spalletti che perde uno dei "jolly" della sua squadra, impiegato in stagione in 23 partite tra Serie A, Champions League e Coppa Italia per un totale di 988 minuti. Raspadori in stagione vanta cinque gol, quattro dei quali in Champions: più di lui nella competizione, finora, hanno segnato solo calciatori del calibro di Salah, Mbappé, Haaland e Lewandowski.