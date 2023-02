Debuttare in un nuovo campionato non è mai facile, soprattutto se si è abituati a giocare in competizioni, sulla carta, di qualità inferiore. Per Kvaratskhelia non è stato così : l'esterno georgiano è velocemente entrato nei cuori della tifoseria napoletana a suon di gol, assist e grandi giocate ed è entrato altrettanto velocemente nella lista dei desideri delle big d'Europa, pronte a contenderselo. Il Napoli e Kvara stesso non sono però disposti a piegarsi al pressing delle rivali europee : infatti il rapporto che si è creato tra città e giocatore sembra essere veramente solido come confermato dall'agente del georgiano al sito CalcioNapoli24: " Kvara ama Napoli . Ama stare lì. Mi ha detto che calcisticamente in Italia vede sé stesso solo nel Napoli. Non giocherà mai in nessun altro club italiano , a parte il Napoli. Si sente a Napoli come in patria ."

Voci di rinnovo

A Napoli, per ora, ci rimarrà fino al 2027 come da contratto a meno che la società non voglia blindare Kvaratskhelia con un rinnovo, ipotesi che ad oggi sembra altamente plausibile: "Per quanto riguarda il rinnovo del contratto al momento non abbiamo ricevuto alcuna proposta. Ma ho un buon rapporto con la dirigenza del Napoli." Con le performance e i risultati arrivano però anche le chiacchiere spesso solo per fare notizia e, in questo caso, le voci di corridoio mettono in dubbio la figura del procuratore di Kvara: "Per quanto riguarda le informazioni diffuse dai media spagnoli, che collegano Kvara con un'agenzia di calcio britannica 'Base', è una bugia. Non corrisponde alla realtà. Kvara non ha niente a che fare con questa agenzia. Io rappresento Kvara. Si mette in contatto solo con me e suo padre. Non ci sono terzi che lo rappresentano."