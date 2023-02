Per un Tomori che recupera e sarà a disposizione contro il Monza, c'è un Calabria che si ferma , in casa Milan. Stefano Pioli dovrà fare a meno del suo capitano, femato da un problema all'anca. Per il terzino rossonero si tratta di una lesione al muscolo otturatore dell'anca , che lo costringerà ad almeno 10 giorni di stop , dopo i quali verrà sottoposto a un nuovo controllo.

Bennacer ancora out, Tomori già titolare?

Come annunciato dallo stesso Pioli nella conferenza stampa della vigilia, Tomori è invece recuperato e potrebbe giocare dal 1'. L'inglese domani farà un nuovo test, così come fatto il giorno della gara di Champions: in quella occasione non se la sentì di giocare perché avvertiva ancora un fastidio nel calciare e di comune accordo con Pioli aveva deciso di non rischiare.



Se domani invece le sensazioni saranno positive, potrebbe già essere schierato al centro della difesa con Thiaw e Kalulu in una formazione molto simile a quella vista contro il Tottenham. Ancora assente Bennacer: "Ha ancora qualche fastidio ed è inutile rischiarlo", ha detto Pioli. Possibile novità in avanti, dove potrebbe partire titolare Origi, che al momento se la gioca con Giroud.