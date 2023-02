L'allenatore del Milan contro il Monza cerca conferme dopo le due vittorie che hanno permesso ai rossoneri di tornare a respirare: "Veniamo da due buonissime partite ma sarà questa a dirci se siamo guariti. Avanti con questo nuovo assetto, avere due modi di giocare mi piace e ci dà imprevedibilità. Berlusconi vede bene Leao centravanti? Sono sempre d'accordo con lui". Sulla formazione: "Tomori è recuperato, Bennacer no; fuori anche Calabria" Condividi

Dopo le vittorie contro Torino e Tottenham, Pioli cerca conferme: per capire se il Milan si sia definitivamente lasciato alle spalle il periodo nero serve una nuova grande prestazione contro un Monza che vive un periodo magico (sabato alle 18).

Decimi in classifica, a pari punti con la Juventus che due settimane fa hanno battuto 2-0 allo Stadium, i brianzoli sono imbattuti in campionato in questo 2023 (tre vittorie e quattro pareggi, tra cui quello con l’Inter all’U-Power Stadium).

"Guariti? Vediamo col Monza" leggi anche Palladino: "Milan squadra di campioni in salute" "Milan guarito? Veniamo da due buonissime partite ma sarà il prossimo risultato a determinare come sta la squadra. Sarà una sfida difficile con una squadra che sta molto bene e che ha la striscia positiva più lunga al momento", le parole dell'allenatore rossonero nella conferenza stampa della vigilia. "In allenamento ho visto attenzione ed energia, ho visto le cose che volevo vedere. Noi però dobbiamo essere più impermeabili a critiche ed elogi che sono sempre eccessivi nelle due direzioni. E' il campionato che ci darà la possibilità concreta di giocare la prossima Champions, quindi bisogna fare bene in campionato. La forza del nostro ambiente è una squadra che anche nelle difficoltà non ha mai smesso di credere in se stessa. Continuiamo a essere fiduciosi nel nostro futuro".



"Leao centravanti? D'accordo con Berlusconi" vedi anche Berlusconi: "Il Milan è la mia squadra del cuore" Sulla formazione, Pioli dice che "Tomori è a disposizione, Bennacer no perché ha ancora qualche fastidio ed è inutile rischiarlo. In più perdiamo anche Calabria che ha avuto un problema all'anca. Thiaw? Non l'ho scoperto io, i talenti li scopre il club, io li alleno. Sta facendo molto bene, ha tutte le caratteristiche per diventare un difensore molto forte. Ibra ha lavorato bene in settimana e aumentato la condizione: anche domani sarà a disposizione. Giroud sta facendo bene e lavora tanto per la squadra ma anche Origi è pronto per giocare: vedremo...". Infine, una battuta sulla dichiarazione di Berlusconi, che nell'intervista esclusiva a Sky ha detto che vedrebbe bene Leao centravanti: "Sono sempre d'accordo con Berlusconi, sempre".

Avanti con la difesa a 3 approfondimento Le probabili formazioni della 23^ giornata Ma come giocherà il Milan contro il Monza? "Innanzitutto bisogna fare i complimenti a Palladino per il lavoro che ha svolto, la sua è una squadra che gioca un calcio propositivo. Noi dobbiamo giocare con le nostre caratteristiche perché dobbiamo fare tanti punti e cominciare a vincere le partite. Le ultime due partite sono state molto dispendiose, ho tanti giocatori che stanno bene e tante possibilità di scelta. Il nuovo assetto ci sta dando buoni risultati e il fatto di poter giocare in due modi piace molto a me e ai giocatori: ci dà imprevedibilità. Domani continueremo su questa strada ma non so quanto ancora andremo avanti così. Saelemaekers sta facendo bene ma deve stare attento a non farsi prendere alle spalle. Sia lui che Messias sono adatti a giocare larghi in quella posizione".

Infine, sul momento-no di De Ketelaere, che prosegue dopo il gol fallito contro il Tottenham, pochi secondi dopo il suo ingresso in campo: "Il gruppo è la nostra forza, i ragazzi si aiutano e si stimano. Tutti hanno vissuto le sue stesse situazioni, da Leao a Tonali. Ha avuto un'occasione importante, ma ne avrà altre e ci darà soddisfazioni"