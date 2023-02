Lo sappiamo bene, Zlatan Ibrahimovic sa come farsi notare: in campo con le sue giocate da fenomeno come fuori dal terreno di gioco, lo svedese non passa mai inosservato. È successo anche durante un collegamento dell'inviato Sky a Milanello. Ibra ha sfrecciato con la sua Ferrari gialla, scatenando i cavalli del suo bolide. Guarda il VIDEO