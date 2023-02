Arriva una partita che non può essere come tutte le altre per Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. L'incrocio dello U Power contro il Milan riporta la mente 31 anni di vittorie e soddisfazioni in rossonero che non si possono cancellare. Raffaele Palladino ne è consapevole ma cerca di restare concentrato sul campo: "Il presidente Berlusconi non l'ho sentito questa settimana, ma è normale che questa partita per lui e per il dottor Galliani non possa essere come tutte le altre. Loro saranno sempre legati al Milan per i 31 anni di vittorie e domani sarà emozionante per tutti. Per noi sarà uno stimolo a dare il massimo, sappiamo che la società è ambiziosa e ci aiuta a dare il massimo" A confortare Palladino le prestazioni della squadra, unica imbattuta in questo 2023: ""Siamo cresciuti, lo ha dimostrato come siamo riusciti a giocare con squadre di livello superiore al nostro e anche in trasferta, dove abbiamo giocato con personalità.