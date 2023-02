Spalletti tranquillizza: "Sembra solo stanchezza"

A tranquillizzare tutti ci pensa Spalletti nel post-partita: "Per quello che abbiamo valutato, ma i medici stanno approfondendo, è solo un po’ di stanchezza". Poi, elogiando il suo centravanti, l'allenatore aggiunge: "Lui non riesce a risparmiarsi, quando ha questa voglia fa questi strappi ma due metri diventano 200 e non si ferma finché non ha ripreso la palla". In attesa di ulteriori accertamenti, dunque, filtra ottimismo in casa Napoli in vista del match contro l'Eintracht Francoforte per l'andata degli ottavi di finale di Champions League di martedì.