serie a

Nuovo infortunio per Duvan Zapata che ha riportato la lesione di primo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra: stop di circa 3 settimane. L'Atalanta è in emergenza contro il Lecce visto che, oltre al colombiano, non ci saranno gli squalificati De Roon e Scalvini, oltre a Pasalic che non ha recuperato dal problema alla caviglia. Roma senza Dybala contro il Verona per un sovraccarico al flessore. Squadra per squadra, la situazione di tutti gli infortunati e gli squalificati in vista del prossimo turno