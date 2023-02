L'allenatore portoghese dopo il ko dell'andata: "Siamo sempre stati in controllo, ma serve fare gol, altrimenti corri il rischio di perdere. E c'era un rigore per noi". Per Dybala, out all'intervallo, sovraccarico al flessore sinistro

Tre nitide palle gol: Abraham solo contro Kohn, il palo di Cristante, la traversa di Belotti; ma a due minuti dal novantesimo segna il Salisburgo. Roma beffata e sfortunata: " Penso che abbiamo dominato la partita - ha detto Mourinho a Sky nel post gara -, siamo sempre stati in controllo, un match tranquillo per il nostro portiere. Però abbiamo sbagliato dei gol incredibili, e c'è anche un rigore netto per noi nel primo tempo. C'è stato un cambio di arbitro (l'olandese Higler ha sostituito all'ultimo lo svedese Nyberg, ndr), siamo stati sfortunati anche in questo. Prendere un gol a due dalla fine è ingiusto, ma questo è il calcio".

Sovraccarico al flessore per Dybala

Il calcio è così, ma Mou comunque precisa: "Serve mettere la palla dentro, se non lo fai corri questi rischi. Conosciamo chi siamo e le nostre qualità" - dice lo Special One pensando già al ritorno, e aggiunge: "Quando la squadra dà tutto non ci saranno mai parole negative da parte mia". E su Dybala, fuori all'intervallo: "Ha detto che non riusciva a riprendere nel secondo tempo. Se sia un infortunio, un mezzo infortunio o solo precauzione, questo ancora non so dirlo". Dovrebbe trattarsi di un sovraccarico flessore sinistro.