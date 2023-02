L'allenatore ha commentato a Sky Sport la vittoria per 3-1 sull'Udinese: "Sapevamo delle difficoltà della partita, è un successo importante. Grande gara sia dei titolari sia da parte di chi è entrato a gara in corso". Poi sui singoli: "Lukaku sta migliorando, Handanovic ci serve per la sua esperienza. Lautaro avrebbe voluto fare un altro gol, è tornato dal Mondiale in grandissima forma"

L'astinenza da vittoria è durata appena una settimana. Archiviato lo 0-0 contro la Samp, l'Inter torna al successo in casa e ritrova il secondo posto in solitaria a +3 sul Milan. Non è stato facile avere la meglio dell'Udinese, ma alla fine i nerazzurri hanno colpito con Mkhitaryan e Lautaro nell'ultimo quarto di gara. "Sapevamo delle difficoltà della partita, perché l’Udinese è una squadra fisica e tecnica che ti crea dei problemi - ha spiegato Inzaghi a Sky Sport nel post partita -. Avevamo già pagato dazio nella gara d’andata. La squadra ha fatto un ottimo primo tempo, dove c’è stato il neo del gol preso in uscita. Dovevamo stare un po’ di più in protezione, mancava poco all’intervallo. Ma sono soddisfatto perché è una vittoria importante per noi. Abbiamo bisogno di tutti, oggi ha fatto un grandissimo lavoro sia chi ha iniziato sia chi è entrato a gara in corso. Meriterebbero di giocare tutti, poi l’allenatore deve fare delle scelte". Scelte che l'allenatore non si è sentito ancora di confermare in vista degli ottavi di Champions: "L’importante per me è avere questi ballottaggi, abbiamo fatto i primi quattro mesi fino alla sosta con grandissime difficoltà - ha aggiunto il mister nerazzurro -. I ragazzi sono stati bravi, l’esperienza mi dice di aspettare per scegliere chi giocherà contro il Porto. Bisogna sempre fare delle scelte quotidianamente, si cerca di farle sempre per il bene dell’Inter".

"Lukaku sta migliorando, Handanovic ci serve. Lautaro..."

Inzaghi si è poi soffermato su alcune individualità, a partire da Lukaku, tornato al gol: "Secondo me sta migliorando quotidianamente, partita dopo partita e allenamento dopo allenamento - ha detto l'allenatore -. Abbiamo grandissima fiducia in lui, ci sta mettendo tutto l’impegno possibile. È un giocatore che ha avuto qualche problema a Londra, l’abbiamo riportato qui, poi ha avuto una lesione importantissima che l’ha tenuto fuori quasi 4 mesi. È in una buonissima condizione, ma può crescere. Handanovic titolare? Avrebbe giocato anche prima, purtroppo ha avuto qualche problemino dopo il ritiro di Malta e non l’ho avuto disponibile. È un portiere importante che sta molto bene e ci serve tantissimo per la sua esperienza e per far tirare il fiato a Onana". Infine una battuta su Lautaro, ancora a segno ma dispiaciuto dopo il triplice fischio per un'occasione precedentemente sprecata: "Lautaro avrebbe voluto segnare anche prima, è un ragazzo che ci mette sempre tutto - ha concluso -. È uno dei nostri leader e deve continuare a lavorare come sta facendo, è rientrato dal Mondiale in grandissima forma".

Mkhitaryan: "Abbiamo avuto qualche difficoltà, col Porto sarà fondamentale"

"Spero di stare bene, al momento ho un po’ di dolore ma la cosa più importante è che abbiamo vinto e ci siamo presi i tre punti - sono state le parole di Mkhitaryan, autore del parziale 2-1 -. È sempre difficile giocare contro l’Udinese, l’avevamo visto nella gara di andata. Anche oggi abbiamo avuto un po’ di difficoltà prima di andare in vantaggio, potevamo prendere un gol e siamo stati un po’ fortunati, poi dopo il 2-1 era chiaro che vincevamo la partita. Io sono pronto a giocare ogni gara, se il mister decide che devo giocare giocherò altrimenti andrò in panchina e tiferò i miei compagni. Sarà fondamentale battere il Porto in casa, non sarà facile perché conosciamo i loro punti forti, in Champions non ci sono partite facili".