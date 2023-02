Dove vedere Fiorentina-Empoli

I numeri di Fiorentina e Empoli

Sfida numero 26 in Serie A tra Fiorentina ed Empoli: 11 vittorie viola, sei azzurre e otto pareggi, tra cui lo 0-0 nel match d’andata; queste due squadre non pareggiano entrambe le gare di uno stesso massimo torneo dalla stagione 1987/88 (0-0 sia all’andata che al ritorno). La Fiorentina ha vinto in sei delle ultime nove gare casalinghe di Serie A contro l’Empoli, incluse le ultime due in ordine di tempo: nel parziale due pareggi e il successo azzurro per 2-1 del 15 aprile 2017 (a segno El Kaddouri, Tello e rigore decisivo dell’ex Pasqual). Nessuna squadra ha pareggiato più volte in questa Serie A dell’Empoli (nove come Udinese e Lecce) e nessuna squadra ha pareggiato più volte dei toscani da inizio 2023 nel massimo campionato (quattro segni “X” su sette gare, come il Monza). L’Empoli ha segnato il 52% dei propri gol (11 su 21) negli ultimi 30 minuti di gioco e solo l’Udinese (57%, 17 su 30) ha fatto meglio in percentuale; gli azzurri in quel parziale hanno anche subito il 50% dei propri gol (14 su 28). La curiosità: con Vignato – a segno nell’ultimo turno – l’Empoli conta cinque marcatori in questo campionato nati dall’1/1/2000 in avanti, più di qualsiasi altra squadra; tra questi Nicolò Cambiaghi (due reti e un assist), che tra i giocatori dell’Empoli con almeno due presenze finora, è quello che viaggia con la miglior media minuti su partecipazioni a gol (tre in 508 minuti, una ogni 169 di media).