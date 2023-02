Dove vedere Spezia-Juventus

I numeri di Spezia e Juventus

La Juventus ha vinto tutte e cinque le sfide di Serie A contro lo Spezia e in tre di queste non ha subito gol: quella piemontese è infatti una delle due formazioni - al pari della Lazio - contro cui gli Aquilotti hanno giocato più di una partita trovando sempre la sconfitta nel massimo campionato. Lo Spezia non segna in casa da 329 minuti (dal gol al 31’ di Nzola in Spezia-Atalanta 2-2): è il digiuno casalingo più lungo per i liguri nel massimo campionato italiano. Spezia-Juve è la sfida tra una delle due squadre – al pari del Verona – che non hanno ancora segnato un gol nel quarto d’ora finale di partita (lo Spezia) e l’unica formazione che dal 76’ in poi non ha ancora subito una rete in questa Serie A; in aggiunta i liguri (con 10 reti subite, come la Cremonese) hanno una delle due peggiori difese in questo spezzone finale di gara. La curiosità: Dusan Vlahovic ha messo a referto cinque gol in cinque partite disputate contro lo Spezia: i cinque centri sono però tutti concentrati nelle quattro gare casalinghe; questa potrebbe essere la sua prima presenza al Picco nel massimo torneo, visto che l’unica gara in trasferta contro gli Aquilotti l’ha giocata al Manuzzi (2-2 con la maglia della Fiorentina il 18 ottobre 2020).