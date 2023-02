Bologna, Arnautovic di nuovo ko: lesione all'anca

Nuovo infortunio per Marko Arnautovic. Rientrato da poco dopo un mese di stop per una distorsione, l'attaccante del Bologna si è fermato nuovamente a causa di una lesione dell'anca destra. "In seguito ad un risentimento accusato nei giorni scorsi, Marko Arnautovic è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado dell’otturatore esterno dell’anca destra, con tempi di recupero di circa due settimane" scrive il Bologna sul proprio sito. Arnautovic, dunque, non sarà a disposizione di Thiago Motta per i match contro Inter e Torino e potrebbe tornare sabato 11 marzo, contro la Lazio.