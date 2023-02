L’infortunio di Pedro

L’ex Barcellona si era infortunato dopo uno scontro di gioco durante il match con la Salernitana vinto poi per 2-0 dalla Lazio. Lo stesso Pedro, medicato in campo dallo staff sanitario biancoceleste, era rimasto sul terreno di gioco con una vistosa fasciatura. Non sono stati comunicati i tempi di recupero dell’attaccante che dovrà comunque saltare almeno la partita contro il Cluj in Conference. La Lazio ha vinto l'andata all'Olimpico per 1-0.