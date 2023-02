Il francese si è allenato in gruppo in un test con la Juve NextGen: per il rientro resta la cautela. Intanto giovedì a Nantes la Juve cerca una vittoria che in Europa in trasferta manca da un anno e mezzo. Allegri punta a sfruttare al meglio la sua fascia sinistra, la più prolifica in fatto di assist, grazie soprattutto a Kostic

Pogba è tornato ad allenarsi in gruppo alla Continassa. Il francese ha partecipato a un test contro la Juve Next Gen di circa mezz'ora e le risposte avute sul campo sono state positive. La speranza del giocatore rimane quella di tornare al più presto tra i convocati ma la cautela resta d'obbligo visto che troppe volte se ne è parlato e ci sono stati degli stop. Pogba era stato convocato contro il Monza senza scendere in campo e poi si è fermato di nuovo, in quella che per lui è un'annata davvero travagliata. Il francese non ha ancora mai giocato in questa stagione, in quella che sarebbe dovuta essere "del grande ritorno". Lo stop la scorsa estate, la cura prima posticipata e poi l’operazione al ginocchio con il Mondiale saltato, hanno drasticamente modificato le aspettative. Pogba non scende in campo in una partita ufficiale da Liverpool-Manchester United dello scorso 19 aprile, quando uscì dal campo dopo 10 minuti.