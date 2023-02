Tale padre, tale figlio. Nulla di più lampante a vedere il gol di Aleksandar Stankovic durante il match di Coppa Italia dell’Inter Primavera contro i pari età della Sampdoria. Il centrocampista nerazzurro ha calciato al volo una palla spiovente al limite dell'area, battendo il portiere avversario proprio come faceva papà Dejan anni fa con gli stessi colori addosso. Una rete splendida, quella del 2-0 per l’Inter, che è risultata poi decisiva per il passaggio in semifinale visto il 2-1 al 90'.