Maignan recuperato: titolare contro l'Atalanta?

Buone notizie da Milanello per Mike Maignan. Il portiere francese si è allenato anche questo giovedì in gruppo. Nella giornata di venerdì si capirà se Pioli intende schierarlo titolare contro l'Atalanta o se rinviare il ritorno fra i pali al match contro la Fiorentina. L'obiettivo è quello di averlo al meglio per il match di ritorno degli ottavi di Champions League contro il Tottenham Condividi

Mike Maignan in gruppo e ormai definitivamente recuperato. E' questa la notizia che tutti i tifosi rossoneri aspettavano da tempo. Il portiere francese è pronto per tornare a difendere i pali della squadra di Stefano Pioli ma c'è da attendere l'allenamento tattico di questo venerdì per capire se l'allenatore ha già in mente di schierarlo titolare già domenica contro l’Atalanta o se intende posticipare di una settimana il suo rientro. Il francese non gioca col Milanb dal 18 settembre contro il Napoli a San Siro. Maignan ha giocato l'ultima partita ufficiale con la Francia a fine settembre, quando si fermò, durante l'intervallo del match di Nations League contro l'Austria, a causa di un problema al polpaccio

Obiettivo Tottenham per Calabria e Bennacer vedi anche Il Milan svela la quarta maglia firmata da Koché C'è invece da aspettare ancora per il rientro a pieno regime di Calabria e Bennacer. I due continuano a lavorare a parte e hanno come obiettivo comune quello di tornare a disposizione per il match contro il Tottenham programmato per l'8 marzo a Londra che potrebbe regalare al Milan un ritorno nei quarti di finale della Champions League



Ibrahimovic sta sempre meglio approfondimento Milan-Atalanta a Mariani: gli arbitri della 24^ Pioli può contare su tutto il resto del gruppo che è molto compatto. A trascinare tutti Zlatan Ibrahimovic sempre più in condizione. Se due settimane era banalmente un giocatore clinicamente recuperato ma non aveva alcuna autonomia fisica (ecco perché non è stato mai utilizzato), adesso inizia ad avere una buona condizione atletica che gli permetterà di tornare ad assaggiare il campo a più presto almeno per uno spezzone di match