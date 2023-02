"Oggi dobbiamo essere bravi a 'meccanizzare' bene nella testa l'importanza di queste partite, senza considerare altre cose. E' come quando hai gli occhiali da fabbro: di lato non vedi niente, vedi solo quello che hai davanti, serve questo, guardare solo a Empoli". Lo ha detto l'allenatore del Napoli Luciano Spalletti nella conferenza stampa prima della trasferta toscana di domani, mettendo in secondo piano il successo di Francoforte in Champions League e l'aria da festa attorno alla sua squadra, capolista in campionato con quindici punti di vantaggio sulla seconda. "L'importante - ha detto - è che non bisogna fare confusione su lavoro e scaramanzia. Niente scaramanzia, ma solo lavoro da fare. Bisogna mettere un pannello dopo la sera di Francoforte e andare avanti. Poi se qualcuno vuole comprare già pasticcini e spumante, lo faccia: noi lo facciamo oggi nel compleanno di Rrahmani, ma qui si lavora solo in maniera seria e corretta". Di certo, la sua squadra è ammirata non solo in Italia ma anche in Europa. Spalletti risponde così: "Non so se il Napoli possa diventare un modello internazionale dall'Italia. La nostra impostazione è quella di giocare un buon calcio, fa parte delle nostre caratteristiche per avere risultati e i complimenti fanno piacere, li leggo". Sulle rotazioni invece risponde: "Il turn over dipende dalla squadra che hai. Vedi se hai calciatori forti e poi fai valutazioni giorno per giorno. Se hai Di Lorenzo cosa cerchi? Se fa sempre le stesse cose è inutile trovare un sostituto. Osimhen quando sembra morto all'80esimo fa 100 metri in apnea, gli ho visto fare una cosa a fine partita per correre indietro a dare una mano alla difesa sul calcio d'angolo avversario. Ci sono elementi super come loro e come Lobotka e poi ci sono altri che non sono uguali, c'è chi dopo 3-4 partite piene ha bisogno di recuperare, perché quando accumuli chilometri devi metterci una pausa".