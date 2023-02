Milan-Atalanta, Maignan dal 1'? Pioli riflette

Pioli deve decidere se schierarlo titolare domenica contro l’Atalanta oppure rinviare di sei giorni il ri-esordio del francese, pienamente recuperato secondo i medici: l’allenatore non vuole rischiare ricadute. Bennacer punta a tornare per il Tottenham, dalla prossima settimana Calabria in gruppo. Con l'Atalanta torna dal 1’ minuto Giroud. Cresce la condizione di Ibra e Florenzi

La luce in fondo al tunnel. A distanza di mesi, Mike Maignan è a un passo, anzi a un allenamento, dal rientro. Se sarà lento, quindi inizialmente in panchina, o immediatamente titolare contro l’ Atalanta , lo deciderà Stefano Pioli nell’ultimo allenamento. Pioli che da una parte vorrebbe affidargli nuovamente le chiavi della porta rossonera e la leadership della difesa ma dall’altra non vorrebbe rischiare nulla, visto le continue e ripetute ricadute degli ultimi mesi al polpaccio. Maignan spinge per esserci ma i tre clean sheet consecutivi di Tatarusanu nelle ultime tre gare, sommati a un modo spregiudicato e abbastanza aggressivo ed esplosivo di Maignan nell’interpretazione del suo ruolo, impongono calma e riflessione massima. Nonostante la tentazione di riavere ‘Magic Mike’ , come lo chiamano i tifosi, nuovamente in porta sia grande.

Milan-Atalanta, torna Giroud dal 1'

Per il resto buone notizie da Milanello: cresce la condizione di Ibrahimovic, che ha voglia di tornare a giocare con il suo Milan, così come Alessandro Florenzi. Bennacer invece punta alla sfida di Londra contro il Tottenham dell’8 marzo, mentre per Davide Calabria la settimana prossima sarà rientro in gruppo. L’Atalanta è alle porte, scontro diretto per l’accesso in Champions League. Rientrerà Giroud dal primo minuto, per il resto solito Milan, quello delle ultime settimane. Quello che è tornato a far sorridere e a far ben sperare.