Le probabili formazioni della 24^ giornata

Per molte squadre il calendario non dà tregua tra campionato e coppa ma siamo in uno dei momenti più importanti della stagione con obiettivi di medio-lungo periodo che possono confermarsi o svanire. La lotta serrata per la zona Champions impone alle squadre coinvolte la massima attenzione. Milan-Atalanta segna forse uno spartiacque temporaneo ma non c'è da parlare solo della sfida di San Siro