Dove vedere Empoli-Napoli

I numeri di Empoli e Napoli

Sono 19 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 6 le vittorie dell'Empoli, 5 i pareggi, 8 le gare vinte dal Napoli. L'Empoli è una delle due formazioni che nelle ultime due stagioni di Serie A è riuscita a battere il Napoli in due diverse occasioni (al pari dell'Inter); i toscani hanno infatti trovato il successo in entrambe le gare dello scorso campionato contro i partenopei. Ma dopo la vittoria per 2-0 della gara d'andata, il Napoli potrebbe tenere la porta inviolata in due sfide consecutive contro l'Empoli in Serie A per la seconda volta, dopo le prime due partite in assoluto tra queste due formazioni nel torneo (nel 1986/87). L'Empoli ha perso solanto una delle nove partite interne di Serie A contro il Napoli (2-3 il 19 marzo 2017), con quattro successi e quattro pareggi a completare il bilancio; dopo aver tenuto la porta inviolata nelle prime quattro, la squadra toscana ha sia segnato che subito gol in tutte le cinque più recenti. Il Napoli si presenta alla 24^ giornata con 56 gol fatti e 15 subiti (miglior attacco e miglior difesa del campionato): è la terza squadra negli ultimi 60 anni ad aver registrato una differenza reti maggiore di 40 a questo punto della stagione in Serie A, dopo la Roma nel 2003/04 (+41) e la Juventus nel 2017/18 (+44). La curiosità: Kvaratskhelia (10 reti e 9 assist in questa Serie A) potrebbe diventare il primo giocatore con almeno 10 gol e 10 assist nella sua prima stagione in assoluto nei maggiori cinque campionati europei dai tempi di Diego nel 2006/07 (13 centri e 13 assist con il Werder Brema).