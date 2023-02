“Maignan sta bene e giocherà domani -le parole dell’allenatore nella conferenza stampa pre Atalanta- Mike è stato un leone in gabbia: non poter aiutare la squadra, non poter scendere in campo, dare consigli, incitare i giocatori. Comunque l’ha fatto ma chiaramente non essendo un attore principale. Adesso ha questa possibilità. Ha lavorato bene, sta bene, chiaramente è molto motivato, ci darà sicuramente un grande apporto”