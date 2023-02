L'allenatore della Sampdoria ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con la Lazio: "Serviranno coraggio, determinazione e organizzazione, non partiamo già sconfitti". Poi un ricordo della sua esperienza in biancoceleste: "Abbiamo vinto troppo poco per quanto fossimo forti"

Alla vigilia della gara con la Lazio, l'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic ha parlato in conferenza stampa. I blucerchiati arrivano dalla sconfitta interna con il Bologna, che Stankovic ha analizzato così: "Abbiamo parlato, ci siamo confrontati. Abbiamo fatto errori negli ultimi finali che ci sono costati tantissimi punti, errori che non vanno ripetuti. Ma abbiamo appreso la lezione e ogni partita per noi è una nuova sfida". La Sampdoria è a caccia di punti per tenere vive le speranze di salvezza, ma la prossima gara sarà molto complicata. Nonostante ciò, Stankovic ha molta fiducia: "E' una gara che va affrontata con coraggio, concentrazione, organizzazione e sacrificio. Dobbiamo limitare ciò che la Lazio fa meglio. Ogni partita è una sfida, come quella di domani contro una squadra allenata benissimo da Sarri e che gioca una grande calcio. Non si va alzando già bandiera bianca, abbiamo dimostrato di essere un avversario difficile quando siamo concentrati e organizzati. Dovremo esserlo anche domani".