Gasp: "Milan superiore, fatto tutto il possibile"

Onesta analisi dell'allenatore dell'Atalanta che riconosce i meriti del Milan nel match perso a San Siro per 2-0: "Ne avevano di più e noi non abbiamo fatto quello che speravamo ma siamo questi e abbiamo giocato con grande impegno". Dove si può migliorare? "Dobbiamo trovare i gol e abbiamo bisogno di Zapata e Muriel, oltre che degli altri"

Gian Piero Gasperini rende merito al Milan e analizza la sconfitta di San Siro patita dalla sua Atalanta: "L'Atalanta è questa non è che deve rimproverarsi qualcosa, i ragazzi hanno dato tutto e si sono impegnati al massimo - dice - La dimensione del Milan di questa sera era superiore alla nostra . Dobbiamo prendere spunto e pensare al match con l'Udinese. Nella gara di oggi nonostante il grande impegno, il Milan ne aveva di più. Sul piano tecnico non abbiamo fatto ciò che speravamo , in alcune situazioni potevamo ripartire meglio e poi non siamo neanche fortunati perché al primo tiro abbiamo preso gol e poi siamo andati in difficoltà".

"Abbiamo bisogno di Muriel e Zapata"

Dove può migliorare questa Atalanta? "Questa squadra ha delle caratteristiche specifiche di velocità e profondità e stasera avevamo contro dei difensori molto veloci. Non abbiamo mai avuto particolari caratteristiche di qualità tecniche. I gol? Dobbiamo trovarli un po' da tutti, non so se Lookman riuscirà a segnare ancora così tanto come fatto nell'andata, Hojlund crescerà e poi serve il contributo degli altri attaccanti, come Zapata e Muriel che non hanno avuto molta presenza. Dobbiamo allargare la qualità e la forza di altri giocatori".