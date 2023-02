Andrea Sottil, allenatore dell'Udinese, si sfoga in conferenza stampa dopo il pareggio contro lo Spezia. "L'approccio non è stato brutto, però mi sono stancato di vedere questi gol. Basta, non possiamo buttare via le partite. Non è un attacco a nessuno, ma si rischia di prenderci in giro". Il secondo gol subito lo manda su tutte le furie, tanto che, battendo i pugni sul tavolo, ha detto: "Avrei preferito un rosso ad un giocatore...". Guarda il video

