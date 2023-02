Amore. È la parola d'ordine di Ivan Juric alla vigilia del derby contro la Juventus . Quell'amore e affetto che il Torino ha sentito domenica, quando 2.000 tifosi hanno seguito l'allenamento al Filadelfia per dare la giusta carica ai granata: " Si sente la bellezza della storia del club, ma manca l'amore - ha spiegato l'allenatore granata - Se si accende l'amore di tutti, dalla società ai tifosi, diventa ciò per cui io sono qua e perché volevo venire qui. Serve empatia per convincere i giocatori a voler restare qui devono sentirsi amati da ambiente".

Reduce dal pari contro la Cremonese, il Torino andrà a caccia di una vittoria nel derby della Mole che manca dal 2015. Per Juric i granata partono sfavoriti, ma il gap può essere colmato con alcuni fattori: "Come organici siamo diversi, ma a volte vince chi è più debole con entusiasmo, voglia e grinta - spiega - Vogliamo provarci, anche se con il Di Maria dell'ultimo mese è difficile : è complicato difendere su di lui, speriamo di limitarlo".

"È stata una vigilia diversa"

Juric ha poi raccontato le sensazioni di una vigilia vissuta diversamente dai giocatori, proprio per quella carica in più data dai 2.000 del Filadelfia: "In cuor mio voglio vincere. I ragazzi devono essere sereni: per loro è stata una vigilia diversa, magari gli hanno trasmesso emozioni forti. Ma devono essere una cosa positiva, non preoccupante: mi aspetto una gran partita, liberi di testa. Spero che riusciremo a vincere".