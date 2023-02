Dove vedere Lazio-Sampdoria

La partita tra Lazio e Sampdoria, valida per la 24^ giornata si gioca oggi, lunedì 27 febbraio alle 20.45 e sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Lazio e Sampdoria

Sono 113 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 54 le vittorie della Lazio, 32 i pareggi, 27 le gare vinte dalla Samp. La Lazio ha vinto 10 delle ultime 13 partite di Serie A contro la Sampdoria (2 pareggi, una sconfitta), ma ha pareggiato per 1-1 nel match d’andata: i blucerchiati non riescono a rimanere imbattuti in entrambi gli incontri contro i biancocelesti nello stesso massimo torneo dalla stagione 2015/16 (un pareggio e una vittoria). La Sampdoria ha raccolto appena due punti nelle ultime sette gare (2 pareggi, 5 sconfitte) e con appena 11 punti conquistati sta vivendo la sua peggior stagione in Serie A dopo le prime 23 partite giocate; tutte le precedenti 17 formazioni nell’era dei tre punti a vittoria che hanno ottenuto due o meno vittorie a questo punto del massimo torneo, sono poi rerocesse a fine stagione. Da quando c'è Dejan Stankovic, la Sampdoria ha segnato appena sette gol in 15 partite di Serie A, meglio solo dello Schalke 04 (quattro) nei maggiori cinque tornei europei in questo arco temporale. La Lazio vanta la migliore difesa (alla pari del Barcellona) nei primi tempi nei maggiori cinque tornei europei 22/23 (solo quattro gol subiti), mentre la Sampdoria ha segnato appena cinque gol nelle prime frazioni (nessuna squadra dei cinque grandi campionati ha fatto peggio, al pari della Cremonese). La curiosità: la Sampdoria è la vittima preferita in Serie A di Ciro Immobile (15 gol in 17 partite) e quella contro cui vanta più marcature multiple (cinque); l’attaccante biancoceleste - a quota nove reti in questo campionato - potrebbe diventare solo il secondo giocatore dei maggiori cinque campionati europei nelle ultime sette stagioni ad andare sempre in doppia cifra di gol con la stessa squadra (l’altro è Harry Kane, che ci è riuscito con il Tottenham).