Entrando al posto di Giroud al 74' contro l'Atalanta, Zlatan Ibrahimovic è diventato il giocatore di movimento più anziano di sempre a disputare un match di Serie A. Con i suoi 41 anni, 4 mesi e 3 giorni, ha superato Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni), intervenuto a Sky: "Un po' mi dispiace, ma i record sono fatti per essere battuti. Ibra è un leone, un fuoriclasse assoluto. Credo che possa dare ancora qualcosa in campo e non solo fuori". Guarda il video