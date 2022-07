Il bomber blucerchiato raggiunge l’accordo con la Samp per un altro anno di contratto: se scenderà in campo all’ultima giornata della stagione 2022/23, il centravanti campano avrà 40 anni, 4 mesi e 12 giorni. Tra i giocatori di movimento in attività, l’unico che potrebbe insidiarlo è Zlatan Ibrahimovic, che avrebbe 41 anni, 8 mesi e 10 giorni. Ma prima di loro grandi nomi come Totti, Zanetti, Maldini e Costacurta. La classifica

SAMP: QUAGLIARELLA RINNOVA