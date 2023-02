È l'ultima tentazione di Max Allegri in vista del derby con il Torino: ha 21 anni, è una moderna mezzala ed è cresciuto (dopo un'infanzia complicata) con le giovanili del Newell's Old Boys che fu di Messi. Andiamo alla scoperta di Enzo Barrenechea che dovrebbe fare il suo esordio in Serie A

JUVE-TORINO, PROBABILI FORMAZIONI