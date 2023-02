Non solo Messi, il Dibu Martinez e Scaloni. Nel corso delle premiazioni per il premio FIFA The Best 2022 c'è stato anche spazio per Luka Lochoshvili, difensore della Cremonese che si è aggiudicato il Premio Fair Play. Nella passata stagione, il difensore georgiano militava tra le fila del Wolfsberger, club che milita nella massima serie del campionato austriaco, e nel corso di una gara aveva salvato la vita di un calciatore dell'Austria Vienna: Georg Teigl. Dopo aver subito una ginocchiata alla testa, il centrocampista austriaco aveva perso conoscenza e Lochoshvili, capendo subito la gravità della situazione, era accorso in suo soccorso e gli aveva tolto la lingua dalla gola evitando così che soffocasse.