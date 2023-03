Juve, il derby carburante per la caccia all'Europa

La vittoria nel derby, la quarta consecutiva, dà ad Allegri molti motivi per sorridere. Intanto la classifica che, in attesa della decisione del collegio di garanzia dello sport del CONI, dice che la Juventus è settima e la zona europa è più vicina . Poi la reazione della squadra al doppio svantaggio arrivato dopo due leggerezze difensive e un atteggiamento, sopratutto sull 1-1, sbagliato, senza dare pressione e con la Juventus troppo bassa, concedendo al Torino facilità di palleggio. Meglio nel secondo tempo con i gol dell ex Bremer e di Rabiot. Il francese ha segnato il settimo gol stagionale, un record per lui in carriera .

Le scelte riuscite

Sorride Allegri anche per la crescita continua di Kostic, al nono assist, uomo determinante sulla sinistra in questo 3-5-2. E la scelta, coraggiosa, di affidare il ruolo centrale in mezzo al campo all esordiente Barrenechea. Il ragazzo classe 2001 ha fatto il suo, non si poteva pretendere di più. Per Paredes, al di là delle dichiarazioni di circostanza, è una vera e propria bocciatura. Solo pochi mesi fa ha sollevato la coppa del mondo, oggi è un oggetto estraneo alla Juve. E con Pogba che dopo quasi 11 mesi rivede il campo e poco a poco darà il proprio contributo, per Paredes, fortemente voluto da Allegri ma mai in grado di offrire un rendimento sufficiente, la strada per il ritorno a Parigi a fine stagione è già segnata.