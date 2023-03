Gasperini: "Il percorso finora è straordinario"

"Il percorso fino a questo momento è straordinario". Parola di Gian Piero Gasperini che esalta il cammino dell'Atalanta alla vigilia del match contro l'Udinese: "Questa squadra è stata sempre in zona Champions - spiega l'allenatore nerazzurro - secondo me, delle mie stagioni, è uno dei percorsi migliori". Attualmente sesti a -4 dal quarto posto, i nerazzurri sono reduci da due ko con Lecce e Milan. Per Gasperini la sua squadra sta continuando a tenere alta l'asticella, nonostante i cambiamenti e alcuni alti e bassi: "Per quello che è stato il percorso da inizio stagione, col rinnovamento parziale, tutto è stato straordinario - racconta - Alcuni giocatori sono andati oltre le previsioni di inizio stagione come Scalvini e Koopmeiners. Qualcuno è andato a sprazzi, qualcuno per motivi diversi non è riuscito a dare il proprio contributo, ma quando l'impegno e abnegazione sono questi, io continuo a ringraziarli".