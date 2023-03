Il responsabile dell'area tecnica del Bologna ha raccontato la sua carriera in una lunga intervista al Corriere dello Sport. rivelando anche dei retroscena di mercato: "All'Atalanta avevo preso Drogba, saltò per un'inezia..."

Trent’anni di carriera segnati da miracoli e scommesse: Giovanni Sartori, uno degli artefici del Chievo promosso in A che ha raggiunto due Coppe UEFA e i p reliminari di Champions , oggi è al Bologna, sorpresa dell'attuale Serie A. L’ex attaccante della Sampdoria, 66enne e al trentunesimo anno da dirigente, ha avuto la possibilità di riflettere sulla sua carriera durante un’intervista al Corriere dello Sport. Oggi si descrive “ tardivo, non intuitivo ”, ma i risultati ottenuti tra Verona e Bergamo e quelli che stanno arrivando a Bologna sono la dimostrazione di quanto il suo stile ragionato e ponderato sia efficace.

Il mercato dei sogni

L’occhio per i campioni, lui, l’ha sempre avuto: le scommesse Amauri e Barzagli e la fiducia data a Perrotta e Bierhoff hanno aiutato a costruire il suo Chievo miracoloso ma, a volte, i desideri rimangono tali. Hojlund, Thiaw, Daniliuc, Doig, Dia e Schuurs sono alcuni dei calciatori che Sartori aveva seguito e segnalato, senza però riuscire a chiuderli: “Erano imprendibili. Quello che avevo praticamente chiuso tanto col club quanto col giocatore è Balerdi del Marsiglia. All’ultimo momento si è infortunato un difensore e l’OM ha bloccato il trasferimento – racconta - ma io e la società siamo soddisfatti di quelli che abbiamo.” Non sempre, però, si riesce a rimanere appagati del proprio mercato: è il caso di Drogba che, secondo Sartori, era promesso sposo della Dea: “L’avevamo già preso. Saltò per un’inezia. Adesso non ricordo quanto lo avremmo pagato, non voglio sforzare troppo la memoria.”