La forza della nuova Juve è a centrocampo

In stagione è stato il reparto più condizionato dagli infortuni, mentre adesso diventa il punto di forza di Allegri per la volata finale: dal recupero di Pogba, alla certezza Rabiot, all'evoluzione tattica di Locatelli all'esplosione di Miretti e Fagioli

I protagonisti

Pogba è tornato dopo mesi reclamando il suo spazio, anche se il suo sarà un inserimento graduale. Rabiot è rimasto dopo la mancata cessione estiva e adesso la Juve non vorrebbe più lasciarlo partire. Fagioli e Miretti sono i personaggi a sorpresa, cresciuti a Vinovo e lanciati in prima squadra quando là, nella terra di mezzo, si dovevano fare i conti con gli infortuni. Se Allegri si aspettava che a guidare il reparto fosse Paredes, ha invece visto crescere da regista Locatelli, che si candida per tornare titolare a Roma dopo aver scontato la squalifica.