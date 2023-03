Dove vedere Atalanta-Udinese in tv

I numeri di Atalanta e Udinese

Sono 77 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 24 le vittorie dell'Atalanta, 26 i pareggi e 27 le partite vinte dall'Udinese. L'Atalanta è imbattuta da 10 sfide (7 vittorie, 3 pareggi) di Serie A contro l'Udinese: si tratta della serie aperta più lunga dei nerazzurri nella competizione, al pari di quella registrata contro il Cesena; l'ultimo successo dei friulani risale al 2-1, del 29 ottobre 2017, con le reti di de Paul e Barak. L'Atalanta, inoltre, ha sempre trovato il gol nelle ultime 15 sfide di Serie A contro l'Udinese, segnando una media di 2,3 reti a incontro nel parziale; l'ultimo ‘clean sheet’ dei friulani risale infatti al pareggio a reti inviolate del 15 marzo 2015. Se da una parte l'Atalanta è la squadra più prolifica da fuori area in questa Serie A con otto reti, dall'altra solo la Juventus (zero) ha incassato meno gol dalla distanza rispetto all'Udinese (uno) nel torneo in corso. L'Atalanta è la squadra che ha ricevuto più rigori a favore in questa Serie A (otto) e quella che ne ha segnati di più (sei); l'Udinese è invece una delle tre formazioni a non averne ancora calciati finora (al pari di Verona ed Empoli). La curiosità: Rasmus Højlund è il più giovane giocatore nei maggiori cinque campionati europei ad aver segnato almeno cinque reti nel 2023 - nell'ultima sfida di campionato, contro il Milan, non ha tentato alcun tiro e non è mai rimasto a secco di conclusioni per due gare da titolare consecutive in questa Serie A.