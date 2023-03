"Davide, storia di un Capitano". IL PODCAST

approfondimento

Gli speciali di Sky Sport per ricordarlo

Un capitano, c’è solo un capitano: un classico coro da stadio che all’Artemio Franchi non potrebbe suonare bene, tanto meno per questo Fiorentina-Milan. Davide Astori è IL capitano, non uno qualsiasi. Non ha smesso di esserlo all’alba del 4 marzo 2018 anzi quel giorno, non svegliandosi più, lo è diventato per sempre.

Ricordare Davide Astori significa celebrare un modo non scontato di vivere il calcio. Significa prendere il pallone, sgonfiarlo di vanità, venialità e venalità, e rimetterci dentro aria buona e voci vere. Voci che spiegano quanto Davide fosse il compagno che tutti sognano, il giocatore che esalta le idee di un allenatore, il leader dal quale qualunque gruppo dovrebbe farsi trascinare.

In quei giorni di ingiustificabile dolore tutti parlavano della frequenza sbagliata dei suoi battiti, chi lo conosceva invece ci ha raccontato la frequenza perfetta dei suoi sorrisi, che continua a scandire la vita della sua famiglia e dei suoi amici, che in “Davide, storia di un Capitano” spiegano quanto fosse facile volergli bene e quanto sia impossibile dimenticarlo.