Dove vedere Fiorentina-Milan in tv

In campo oggi, sabato 4 marzo, Fiorentina e Milan, alle ore 20.45. La parita della 25^ giornata di Serie A da seguire in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Fiorentina e Milan

Sono 165 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 45 le vittorie della Fiorentina, 44 i pareggi, 76 le partite vinte dal Milan. I rossoneri vanno in rete da otto partite consecutive contro la Fiorentina in Serie A; soltanto una volta i rossoneri hanno registrato una striscia più lunga in gol contro la Viola nella storia della competizione: 10 di fila tra il 1947 e il 1951. La Fiorentina ha vinto solo tre delle ultime 16 partite interne (6 pareggi, 7 sconfitte) di Serie A contro il Milan, riuscendo tuttavia a conquistare i tre punti nel match della scorsa stagione (4-3, gara che ha visto l'ultima doppietta di Zlatan Ibrahimovic nella competizione). Fiorentina (387) e Milan (351) sono due delle quattro squadre che hanno effettuato più tiri nel campionato in corso; la Viola è anche la formazione che ha incassato meno conclusioni (229), tuttavia ha il peggior rapporto tra tiri subiti e gol al passivo (in media una rete concessa ogni 7,6 tiri). La curiosità: la Fiorentina è, al pari della Roma, la vittima preferita di Zlatan Ibrahimovic in Serie A (11 centri); con una rete, lo svedese diventerebbe il marcatore più anziano nella storia della competizione (41 anni e 152 giorni), superando Alessandro Costacurta (41 anni e 25 giorni, nel maggio 2007).