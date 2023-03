Pioli: "Loro più bravi, a Londra saremo pronti"

Lucida analisi di Stefano Pioli al termine del match perso dal Milan al Franchi con la Fiorentina. Una sconfitta che non permette ai rossoneri di rispondere al successo della Lazio: "Abbiamo preparato la gara come se fosse molto importante, la Fiorentina ha fatto meglio di noi per qualità ed energia, non abbiamo vinto i duelli, nella ripresa abbiamo fatto meglio malgrado il rigore, abbiamo avuto la chance del pari, il secondo tempo lo abbiamo interpretato meglio - dice - Pensiero della Champions? Non è stato così, la Fiorentina ha giocato meglio ma non perché pensavamo al Tottenham, dovevamo fare meglio in possesso e in non possesso, ci sono tante partite ma questo è uno stop che non ci voleva e non siamo riusciti a ripetere la stessa prestazione che abbiamo fatto con l'Atalanta".

"In Champions sarà un Milan diverso"

Che Milan arriva al confronto di Londra con il Tottenham in Champions? "In Champions sarà diversa, è una gara da dentro o fuori, per mercoledì non conta questa partita, come per loro non contano le due sconfitte consecutive, saremo pronti - spiega - La squadra di Londra? Più o meno ce l'ho in mente ora vediamo come stanno tutti, anche Diaz e Bennacer che rientrava. Ma chiunque ci sarà, sarà pronto". Sulla prestazione di De Ketelaere, anche oggi non particolarmente brillante: "Ha fatto delle buone cose ma quando la nostra manovra non è così propositiva, poi anche per lui diventa difficile, si è mosso bene ma stasera tutti potevano fare di più per trovare delle soluzioni per superare la loro pressione". Un pensiero per il ricordo di Astori: "Per me intimamente è sempre una gara particolare, specialmente oggi che è la data della scomparsa di Davide, tutti sanno quanto era bello Davide".