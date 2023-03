Arrabbiati ma concentrati e con la voglia di reagire subito al ko di Bologna . Simone Inzaghi ha parlato ai canali ufficiali dell’Inter, alla vigilia della sfida di campionato in programma domani alle 18 a San Siro contro il Lecce : " Arriviamo a questa sfida arrabbiati per l'ultimo risultato -le parole dell’allenatore dell' Inter - Non vediamo l'ora di tornare in campo. Abbiamo analizzato gli errori commessi. Servirà tanta concentrazione, dovremo usare la testa: ci aspetta un match difficile, ma mi aspetto una reazione da grandi uomini e da grande gruppo , che è ciò che siamo. Il nostro è un gruppo unito e la dimostrazione è data dalla disponibilità che ho sempre avuto da parte di tutti i giocatori: ci sono sempre squalifiche e infortuni e di volta in volta diversi giocatori hanno cambiato ruolo, ho sempre trovato ottime risposte". Sul bilancio in campionato della sua Inter, Inzaghi è onesto: “Sicuramente potevamo fare meglio, in questi 18 mesi comunque abbiamo fatto delle buone cose e dobbiamo prendere il meglio di quanto espresso". Dopo il Bologna, l’Inter affronta il Lecce, battuto dal Sassuolo nell’ultimo turno ma a quota 27 punti in classifica: “Di fronte troveremo una squadra in salute -ha concluso Inzaghi- Il Lecce gioca un ottimo calcio, sta facendo un ottimo campionato, dovremo prestare molta attenzione, le partite sono tutte difficili, questa stagione lo sta dimostrando".

Baroni: "A San Siro serve qualcosa di straordinario"

Alla vigilia della partita ha parlato anche l’allenatore avversario Marco Baroni: "La squadra sta bene - ha sottolineato in conferenza stampa l’allenatore del Lecce - Ci siamo preparati ad affrontare una gara difficile e proibitiva. Abbiamo dalla nostra entusiasmo e determinazione per giocare in uno stadio così prestigioso contro una grande squadra a livello italiano e internazionale. L'Inter non dipende da Lautaro, che è un giocatore pazzesco, ma dispongono di una rosa straordinaria. Sono partite complicate, difficili, ma è dentro queste difficoltà che c'è la sfida da parte nostra. Troveremo un Inter super motivata, vengono da una sconfitta e difficilmente squadre del genere sbagliano due volte. Ma quando giochi n uno stadio come San Siro devi metterci del tuo dal punto di vista dell'entusiasmo: e giocare questa gara è una grande opportunità ed intendiamo coglierla. Prendere 3-4 reti a San Siro è abbastanza facile, dobbiamo cercare di fare una partita di compattezza e equilibrio. Sono queste le componenti per limitare una squadra come l'Inter in casa loro. Il palcoscenico di San Siro potrebbe inibire e mettere timore, ma dovremo essere bravi a giocarci la partita con la nostra identità. Per molti sarà la prima volta a San Siro, ma per tornarci tante volte bisogna fare qualcosa di straordinario".