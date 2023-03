Le probabili formazioni di Inter-Lecce

Domenica alle 18, a San Siro, l'Inter cerca riscatto contro il Lecce dopo il ko con il Bologna. Alcuni dubbi per Inzaghi: Dzeko favorito su Lukaku in attacco, Mkhitaryan in ballottaggio con Brozovic mentre Acerbi se la gioca con De Vrij. Baroni perde Baschirotto per squalifica ma ritrova Umtiti