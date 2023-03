Brutte notizie dal Gewiss Stadium per l’Atalanta di Gasperini . E non solo per la mancata vittoria contro l’Udinese che prolunga la striscia senza i tre punti che ormai dura dal match contro la Lazio all’Olimpico. La Dea perde infatti due titolari per infortunio: si tratta di Zappacosta e Koopmeiners vittime di problemi muscolari.

Le condizioni di Zappacosta e Koopmeiners

L’esterno ex Chelsea non ha neppure iniziato il match: il suo stop è infatti arrivato durante il riscaldamento e al sui posto ha poi giocato il giovane Ruggeri. Per Zappacosta si tratterebbe di un fastidio all’inguine, ma è comunque andato in panchina anche se non è stato utilizzato da Gasperini. Sembra più serio invece lo stop di Koopmeiners, costretto a chiedere il cambio (Ederson) poco prima dell’intervallo. Per l’olandese un risentimento muscolare bicipite femorale sinistro. Entrambi gli infortuni saranno da valutare per capire i tempi di recupero.