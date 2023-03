Domenica sera all'Olimpico i bianconeri inseguono la quinta vittoria di fila in campionato. Ne ha parlato Allegri nella conferenza della vigilia: "Sarà una bella partita. Mourinho? Spero di vederlo in panchina, in questi casi secondo me basterebbe una multa". Sulla squadra: "Sono tutti a disposizione tranne Milik, che torna dopo la sosta". E sulla rincorsa a un posto in Champions: "Dalla penalizzazione di 15 punti sarebbe come vincere tre scudetti"

Aspettando il Friburgo nell'andata degli ottavi di Europa League all'Allianz Stadium, la Juventus cerca conferme in campionato. Dopo quattro vittorie su quattro nel mese di febbraio, il calendario riserva la Roma domenica sera all'Olimpico. Big match da non sbagliare nella scalata in classifica dei bianconeri, attualmente settimi a -6 dal 6° posto dell'Atalanta. Una sfida introdotta nella conferenza stampa della vigilia da Massimiliano Allegri .

Come si aspetta la sfida con la Roma?

"La Roma sta facendo un ottimo campionato. È in lotta per un posto in Champions. In casa è la prima squadra in Europa ad aver subito meno gol. Viene da quattro vittorie in casa senza subire reti. Sarà una bella partita in uno stadio pieno. Bisogna essere bravi a fare una bella partita"



Come sta Pogba?

"Pogba ha reagito bene, ha fatto allenamento. È normale non abbia minutaggio, ma sono sorpreso del suo ingresso nel derby dove ha fatto buone cose. Deve crescere: al momento è un'ottima soluzione in panchina. Milik torna dopo la sosta, Kaio Jorge non è ancora a disposizione. Miretti e gli altri sono tutti a disposizione”



È ancora più importante la rincorsa al 4° posto dopo la vittoria della Lazio?

"Per noi è importante, ci giochiamo uno scontro diretto. Dobbiamo staccare il Bologna e chi c’è dietro, davanti siamo lontani. Dobbiamo vedere l’evoluzione del campionato"



Paredes provato da mezzala è una soluzione?

"Sta bene, rientra anche Locatelli e sono tutti a disposizione. Da questo punto di vista non ho problemi su chi schierare: sono tutti affidabili"



Il tridente si può riproporre?

"Bisogna avere pazienza nello schierare giocatori fermi a lungo. Ricordiamoci che giovedì c’è il Friburgo. E’ importante per chi va in panchina entrare come l’altra sera. Verranno fatte delle scelte: a tutti piace giocare 90 minuti ma è impossibile”



Allegri accostato a Mourinho: cosa ne pensa?

"Se lo fanno sono molto contento, ha vinto 26 titoli in carriera… Sta facendo un ottimo lavoro a Roma: da qualche anno non lottavano per i primi quattro posti. Hanno fatto 44 punti, significa essere lì. Mi dispiace se domenica non ci sarà. A mio parere l'allenatore buttato fuori durante la partita va multato, ma deve essere presente la partita seguente. Spero di vederlo in panchina"



Di Maria resta alla Juve? E sarà ancora titolare?

"I grandi giocatori è bello averli a disposizione, ma di questo si occupa la società. In questo momento credo che le priorità siano altre. Abbiamo appena rinnovato il contratto di Danilo, vedremo più avanti. Credo abbia giocato le ultime quattro, ma l’importante è che determini come sta facendo a prescindere dal minutaggio"



Che effetto le fa vedere Dybala dall’altra parte?

"È un giocatore importante per la Roma, lo è stato anche da noi. Lo affronteremo conoscendo le sue caratteristiche: quando si avvicina all’area è molto pericoloso"



È diventato un allenatore per giovani dopo aver lanciato anche Barrenechea?

"Mi sono dovuto ringiovanire perché è nato mio nipote…"



Chi è più facile sfidare per un posto in Champions tra Lazio e Roma?

"La rincorsa in Champions è una cosa impossibile, ma la squadra al momento ha fatto 50 punti. Sul campo stiamo trovando continuità. Tra quelle davanti resterà fuori una tra le milanesi e le romane. C'è ancora l'Atalanta che può rientrare. Restano 42 punti in 14 partite, tutto è ancora da giocare. Facciamo un passettino alla volta, sono talmente lontane le altre squadre..."



Andare in Champions con una penalizzazione sarebbe un'impresa pari allo scudetto?

"No, sarebbe come vincere tre scudetti!"