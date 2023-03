Dopo quattro vittorie di fila in campionato, i bianconeri cadono 1-0 all'Olimpico. Così Allegri nel post-partita: "Sapevamo delle difficoltà, ma potevamo fare meglio. Le chance le abbiamo avute". Non mancano i complimenti alla squadra: "I ragazzi devono stare sereni, stanno facendo qualcosa d'importante. Vincere l'Europa League? Raggiungiamo chi è davanti in classifica"

Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive in campionato della Juventus, battuta 1-0 all'Olimpico e ora distante 12 punti dal 4° posto occupato proprio dalla Roma e dal Milan. Tre i legni colpiti dai bianconeri, ma non cerca alibi Massimiliano Allegri che ha analizzato il match: "Sapevamo delle difficoltà, loro sono squadra scorbutica. Tanti di loro hanno finito coi crampi, già a fine primo tempo stavano mollando tra le linee. Potevamo difendere meglio sul rinvio in occasione del gol. E potevamo fare meglio per le occasioni avute. Dopo il gol ci voleva più ordine, mancavano ancora 35 minuti. Abbiamo avuto occasioni e buone giocate fino all’ultima chance per Danilo. Il calcio è questo, la Roma sta facendo un ottimo campionato. Abbiamo approcciato bene alla partita, potevamo fare meglio. Abbiamo preso un gol da 25 metri, vero, ma dovevamo uscire prima su Mancini".