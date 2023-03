Le parole nel pre partita del CFO Calvo sul rinnovo del 'Fideo', in scadenza di contratto a giugno con la Juventus: "Vogliamo tenere i giocatori importanti, siamo fiduciosi, trattiamo a far spenti". E su Dybala, avversario di serata: "E' della Roma, noi guardiamo al futuro. Gli arretrati richiesti? Gli atti sono in mano ai nostri avvocati"

Sul rinnovo di contratto di Angel Di Maria la Juventus è “fiduciosa”. Lo ha detto, nel pre partita di Roma-Juventus, il Chief Football Officer bianconero, Francesco Calvo: “Di Maria è sicuramente è un leader tecnico e dello spogliatoio: i giocatori importanti li vogliamo tenere con noi, come accaduto con Danilo. Stiamo parlando con lui, a fari spenti, siamo fiduciosi”. L’argentino, campione del mondo in Qatar, è arrivato a parametro zero lo scorso luglio e ha firmato un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2023. Non ha mai nascosto la sua intenzione di chiudere la carriera in Argentina, al Rosario Central. Così come la Juventus non nasconde il desiderio di trattenerlo a Torino anche la prossima stagione.