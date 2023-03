L'allenatore dell'Inter dopo il 2-0 al Lecce: "Ottima partita, determinati, aggressivi e concentrati dal 1' al 93', è così che si vince. Qualche rimpianto c'è, guardando al campionato si poteva fare di più, ma in questi diciotto mesi abbiamo fatto cose buonissime. C'è un titolare in regia tra Calhanoglu e Brozovic? No, sono contento di poter scegliere" INTER-LECCE 2-0: GLI HIGHLIGHTS Condividi

Due gol al Lecce, uno per tempo. E l'Inter riparte dopo il ko di Bologna. Il Napoli perde il venerdì e i punti di ritardo tornano 15, ma soprattutto i nerazzurri approfittano in chiave corsa Champions dei passi falsi di Milan e Atalanta, in attesa di Roma-Juve: "Abbiamo fatto un'ottima partita. Approccio giusto, mai abbassata l'intensità - sono state le parole di Simone Inzaghi a DAZN -. Poi il secondo gol di Lautaro ci ha agevolato la ripresa. Una vittoria meritata contro un Lecce che aveva dato fastidio a tanti. Siamo stati determinati, aggressivi e concentrati dal 1' al 93', non ci siamo mai disuniti ed è così che si vincono le partite". E ancora, sull'aspetto tattico: "Ci siamo mossi bene senza palla, loro sono una squadra aggressiva, ci venivano a prendere, serviva grande mobilità".

FOTOGALLERY ©LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti i voti Le pagelle di Inter-Lecce 2-0 I nerazzurri si rialzano dopo la sconfitta con il Bologna: i gol di Mkhitaryan e Lautaro (migliore in campo) regalano i 3 punti ad Inzaghi. I voti di Federico Botti GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A INTER ONANA voto 6 DARMIAN voto 6 ACERBI voto 6,5

"Qualche rimpianto c'è" Tre punti recuperati sul Napoli, che però resta lontanissimo: "Qualche rimpianto c'è, guardando al campionato si poteva fare di più - dice Inzaghi -, ma in questi diciotto mesi abbiamo fatto cose buonissime. Se mi manca lo scudetto? È giusto cercare sempre di migliorarsi, analizzare cosa non va. Il passato non conta e bisogna sempre guardare al domani, che per noi è lo Spezia".

FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Serie A La classifica di Serie A L'Inter batte il Lecce a San Siro e torna a -15 dal Napoli, ko contro la Lazio nel match del venerdì. Perde anche il Milan sconfitto a Firenze. L'Atalanta frena contro l'Udinese. Distanze invariate tra Spezia ed Hellas dopo il match al Picco. La Samp resta ultima (con la Cremonese) dopo il pari interno con la Salernitana. Ecco la classifica aggiornata con l'ordinamento della Lega Serie A ROMA-JUVE LIVE 1) NAPOLI 65 punti

25 partite giocate

58 gol fatti

16 subiti 2) INTER 50 punti

25 partite giocate

46 gol fatti

28 subiti 3) LAZIO 48 punti

25 partite giocate

41 gol fatti

19 subiti

Calha-Brozo, c'è un titolare? Inzaghi: "No, contento di scegliere" L'allenatore nerazzurro ha toccato, in conferenza, anche questo tema: c'è un titolare in regia? Col Lecce ha giocato in mezzo Calhanoglu dal 1', con Brozovic in panchina: "No, nessun titolare, di volta in volta dovrò scegliere. In base ad allenamenti, partite e avversari. Sono contento di avere la possibilità di scegliere. Recuperi di Skriniar, Dimarco e Correa? Sono fiducioso di riaverli tutti e tre per venerdì contro lo Spezia".

"Lautaro leader con un rendimento costante" E sugli altri singoli, Lautaro: "Ce ne sono tanti di leader, lui lo è ed è qui da tanti anni. Sta avendo un rendimento costante, è un giocatore importantissimo come lo sono i suoi compagni. Ora serve continuare così e vincerne il più possibile". Su Gosens: "È tanto tempo che mi convince negli allenamenti. Subentrare spesso è un ruolo difficile, ma sta facendo bene sia quanto entra che partendo titolare. Dumfries è un ragazzo che ha fatto già benissimo prima del Mondiale, è tornato un po' scarico ma si sta allenando bene. Oggi ha fatto un grande secondo tempo. Dzeko è stato al servizio della squadra". E sulle rotazioni degli attaccanti: "Giocando ogni tre giorni e mezzo abbiamo bisogno di tutti".