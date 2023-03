Dove vedere Sampdoria-Salernitana in tv

Samp e Salernitana in campo oggi, domenica 5 marzo alle ore 15 per la 25^ giornata di Serie A. La partita da seguire in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky

I numeri di Sampdoria e Salernitana

La Sampdoria non ha pareggiato nessuno dei sette incontri di Serie A contro la Salernitana (3 vittorie, 4 sconfitte): quella campana è infatti l’avversaria che i doriani hanno affrontato più volte nella competizione senza terminare neanche una gara in equilibrio. La Sampdoria ha vinto due delle tre gare interne contro la Salernitana in Serie A, perdendo tuttavia la più recente: 2-1 il 16 aprile 2022, con le reti di Fazio ed Éderson nei primi sei minuti di gioco (Caputo per i doriani). La Sampdoria è l’unica squadra che non ha ancora ottenuto successi in casa in questa stagione nei 10 maggiori campionati europei; i blucerchiati inoltre sono la formazione che in queste gare ha realizzato meno reti, appena tre. La curiosità: Krzysztof Piatek è il giocatore che ha tentato più conclusioni in Serie A nel 2023 senza tuttavia trovare la rete: 17, con i suoi 17 tiri precedenti aveva realizzato tre gol.