Dove vedere Spezia-Verona in tv

In campo oggi, domenica 5 marzo, Spezia e Verona- alle ore 12.30- inaugurano questa giornata di Serie A. Partita da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I numeri di Spezia e Verona

Lo Spezia ha vinto la gara d'andata contro il Verona, dopo che nei quattro precedenti contro i veneti in Serie A aveva raccolto soltanto un punto (un pareggio, 3 sconfitte). Lo Spezia è rimasto a secco di gol in tutte le ultime quattro sfide giocate al Picco, tante gare interne di campionato a secco quante quelle registrate nelle precedenti 36. Il Verona subisce gol da 34 trasferte consecutive di Serie A (peggior serie nella storia del club) e non vince da 12, striscia senza successi esterni più lunga per i veneti da gennaio-novembre 2020 (14 in quell'occasione). La curiosità: Spezia (sei) e Verona (cinque) sono due delle tre squadre della Serie A 2022/23 ad aver segnato meno reti nei secondi tempi (sei anche la Sampdoria). Lo Spezia è l'unica squadra a non aver ancora trovato alcun gol con giocatori subentrati a partita in corso in questa Serie A: appena sopra il Verona, penultimo in questa graduatoria con una sola rete (Yayah Kallon contro l'Empoli a fine agosto).