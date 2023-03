In crescita le quotazioni di Federico Dimarco e Joaquin Correa per il match di venerdì 10 marzo contro lo Spezia: l'esterno, che ha saltato Bologna e Lecce, potrebbe anche partire titolare, l'attaccante invece andrà al massimo in panchina dopo il lungo stop per la distrazione alla coscia destra rimediata a inizio febbraio. Ancora out Milan Skriniar, che proverà a recuperare per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto