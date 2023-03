Con la giocata di fino per Henrikh Mkhitaryan nella partita vinta contro il Lecce, il centrocampista nerazzurro è entrato nella top ten degli assistman italiani più prolifici dell'ultimo decennio tra coloro che hanno giocato nei primi cinque campionati europei. Per il gradino più alto del podio è in corso un testa a testa, mentre ai suoi piedi c'è un pericolo incombente per la Juve. Dati Transfermarkt